«Мотив понятен»: депутат об уместности концерта «Пикника» в Петербурге Депутат ГД Шолохов поддержал идею концерта «Пикника» в Петербурге после теракта

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что поддерживает решение группы «Пикник» не отменять концерт в Санкт-Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам депутата, дни траура уже прошли, а культурная жизнь не заканчивалась даже во время Великой Отечественной войны.

Есть развлекательные мероприятия, которые проводить сейчас будет неуместно, и это очевидно любому здравомыслящему человеку. Однако мы не должны все выступления равнять под одну гребенку. Мотив группы «Пикник» мне понятен, поэтому я поддерживаю идею о проведении концерта. Это решение кажется мне правильным, — сказал Шолохов.

Народный избранник выразил уверенность, что музыканты построят свой петербургский концерт верным образом. Он не сомневается, что на концерте «Пикника» люди не будут «кричать и топать от радости» весь вечер, а наоборот, вместе с коллективом почтут память погибших.

Хочу также напомнить, что даже во времена Великой Отечественной войны культурная жизнь не заканчивалась, напротив, поддерживала людей. И грядущий концерт группы «Пикник» может стать еще одним объединяющим наше общество началом, — заключил глава комитета ГД по культуре.

Ранее в петербургском БКЗ «Октябрьский» сообщили, что выступление «Пикника», запланированное на 27 марта, состоится. Мероприятие анонсировали как «Концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».