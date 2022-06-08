Москву встревожили сообщения Киева о спецлагере для пленных Представитель МИД Захарова: Россия обеспокоена словами Киева о создании спецлагеря для пленных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Москва встревожена заявлениями министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании «специального лагеря» для российских военнопленных, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости. Она также обратила внимание на слова киевского чиновника о том, что их обмен на военных ВСУ маловероятен.

С большой обеспокоенностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным, — сказала Захарова.

Накануне глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что на западе страны создали специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен. По его словам, те, кого планируют обменять, содержатся в других местах.

Ранее Россия и Украина обменялись телами погибших военных — 160 на 160. Сообщается, что обмен произошел на линии соприкосновения в Запорожской области.