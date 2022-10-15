Москвичей предупредили о схеме мошенничества через мессенджеры Прокуратура предупредила москвичей об активности мошенников в мессенджерах под видом Банка России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале предупредила граждан столицы о мошеннических схемах преступников якобы от лица банков. Ведомство предупреждает, что злоумышленники рассылают потенциальных жертвам сообщения через мессенджеры, представляясь сотрудниками Банка России. Подчеркивается, что ни прокуратура, ни сотрудники банка вместе с полицией никогда не просят граждан снять или перевести куда-либо деньги.

Преступники сообщают жертве, что в отношении счетов клиента проводятся мошеннические операции, но пока деньги не похищены, и предлагают клиентам их снять. Для правдоподобности они также присылают поддельные документы, якобы идентифицирующие их как работников банков. На этих документах есть печати банка и данные клиента.

Столичная прокуратура призывает не разговаривать с мошенниками и не перезванивать на номера, которые они предоставляют. Также говорится, что преступники могут уговаривать своих жертв и угрожать им.

В случае возникновения сомнений ведомство рекомендует самостоятельно позвонить в банк и уточнить информацию.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что кибермошенники в России начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы. Злоумышленники отправляют специальный PDF-файл, в котором якобы содержится более подробная информация о повестке. При открытии файла происходит скачивание документа в браузере, имитирующего отсканированную повестку, но параллельно создается файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке. Через данное вредоносное ПО мошенники могут получать доступ к данным пользователя.