Москвичам рассказали, где отмечать Масленицу Собянин: фестиваль «Московская Масленица» состоится на 29 площадках столицы

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 29 площадках столицы на этой неделе, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. Он добавил, что в выходные в 10 парках состоится «Всенародная Масленица» с развлекательной, образовательной и спортивной программами.

После щедрой на снег зимы Москва вновь встречает весну традиционным фестивалем. <...> Москвичей и гостей города ждут на 29 фестивальных площадках <...>, которые будут открыты с 11 по 17 марта, — написал Собянин.

Мэр отметил, что на фестивальных площадках посетителям предложат широкий выбор угощений. Он будет включать 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. Вместе с тем блинная на площадке рядом с ЦУМом будет работать в круглосуточном режиме.

«Всенародная Масленица» пройдет в парках «Музеон», «Эрмитаж», «Фили», «Митино», «Сокольники», «Ходынское поле», «Коломенское», «Царицыно», а также в Лианозовском и Измайловском парках. Посетители смогут ознакомиться с национальными и культурными особенностями федеральных округов страны, узнать о традициях разных народов России.

Следование масленичным традициям и употребление блинов не отразится на спасении души, предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тем не менее он посоветовал провести праздник «разумно и по-доброму», не отказываясь от радости и веселья.