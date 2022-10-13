Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки РБК: москвича арестовали за прослушивание украинской музыки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Тверской районный суд Москвы арестовал жителя столицы на 15 суток и обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за то, что тот прослушивал украинскую музыку. Суд признал мужчину виновным в неповиновении сотруднику полиции, а также в дискредитации Вооруженных сил России, передает РБК.

Жена задержанного сообщила, что ее супруг был задержан сотрудником ДПС днем 12 октября. Поводом для его задержания стало прослушивание украинской музыки в салоне собственного автомобиля. Суд подтвердил РБК эту информацию.

Ранее победительница конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей за исполнение вместе со своей подругой националистической украинской песни «Червона калина». Ее подруга, исполнявшая песню вместе с ней, арестована на 10 суток.

Штраф был выписан согласно статьи о пропаганде нацистской атрибутики. Валеева заявила, что она не знала о «националистическом характере» песни.

«Червона калина» изначально была маршем Украинских сечевых стрельцов — воинского формирования в составе армии Австро-Венгерской империи во время Первой мировой войны. Во времена Второй мировой войны песню стали использовать как свой неофициальный гимн члены Украинкой повстанческой армии (признана экстремистской, запрещена в РФ), которая считала себя преемницей сечевых стрельцов.