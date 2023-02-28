Москва заявила о юридической невозможности переговоров с Киевом Песков: РФ исходит из юридической невозможности Киева сесть за стол переговоров

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В настоящий момент Москва исходит из юридической невозможности украинской стороны вступать в переговоры с Россией, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у страны существуют определенные цели, выполнением которых она занимается в рамках специальной военной операции. Как сказал представитель Кремля, при необходимом отношении Киева к происходящему и при благоприятном положении дел вопросы могут решаться и за столом переговоров.

Существуют определенные реалии, я имею в виду новые российские территории, существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать. Существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе СВО. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что основным приоритетом для Москвы в настоящий момент является достижение целей специальной военной операции.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что переговоры по Украине могут состояться, но для этого Киев и Запад должны «сложить оружие». Обсуждение мира на Украине пройдет с учетом новых геополитических реалий.

Он уточнил, что Москва готова достичь свои цели путем дипломатии, однако в Киеве заняли «абсолютно неконструктивную позицию», заявляя о желании нанести России «военное поражение на поле боя». На Украине и на Западе должны трезво воспринимать сложившиеся геополитические реалии, считает представитель МИД.