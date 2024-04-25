Москва выслала двух латвийских дипломатов

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Министерство иностранных дел РФ

Россия объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии в Москве, сообщили в МИД РФ. Мера принята в ответ на аналогичные шаги Риги. 25 апреля по этому поводу в российское дипломатическое ведомство была вызвана временный поверенный в делах Латвии Даце Рутка. Москва предупредила, что за продолжение враждебных действий в отношении российских дипломатов неминуемо последуют другие болезненные для Риги шаги.

Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением persona non grata без каких-либо оснований двух дипломатов посольства России в Латвии. Исходя из принципа взаимности <...> заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД сообщили о принятом решении о высылке из страны дипломатического сотрудника эстонского посольства в Москве. В ведомстве объяснили, что решение также стало ответом на враждебные действия Таллина.

Перед этим посол Австрии Вернер Альмхофер был вызван на Смоленскую площадь, где ему выразили решительный протест в связи с решением Вены объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Решение наносит ущерб авторитету Вены, которая позиционирует себя как нейтральное государство, отметили в МИД.