Москва встревожилась новым обострением обстановки в Косово МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с накалившейся ситуацией в Косово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона выражает встревоженность в связи с нhttps://adm.news.ru/post/default/update?lang=ru&id=72291овым обострением ситуации на территории непризнанного Косово, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ. Ведомство подчеркнуло, что Москва следит за ходом событий в круглосуточном режиме. По словам представителей МИД, особенное внимание РФ к ситуации стало приковано после серии «провокаций, которые при потворстве США и ЕС предприняли „власти“ в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов».

Лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями, — заметили в МИД.

Ведомство также обозначило цель провокаторов. Она, сказали в министерстве, заключается во взятии под контроль неалбанских северных регионов Косово.

Накануне спецназ полиции Косово силой взял под контроль объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. За день до этого местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД республики Деяна Пантича.

В тот же вечер президент Сербии Александр Вучич призвал сербов, живущих в Косово и Метохии, избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. Национальный лидер также заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово.

Позднее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сказал, что ситуация вокруг Косово близка к началу кровопролитного конфликта.