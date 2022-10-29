Небензя уведомил генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look press

Василий Небензя

Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке, следует из письма, попавшего в распоряжение РИА Новости. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

На фоне этой атаки украинских Вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период, — говорится в письме.

По словам Небензи, корабли и инфраструктура, подвергшиеся атаке ВСУ в акватории Севастополя, использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Нападение было совершено под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой черноморской инициативы.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

В Минобороны России уточнили, что в террористической атаке, кроме БПЛА, были задействованы и автономные морские дроны. В результате нападения незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В ведомстве заявили, что нападение осуществлялось под контролем британских специалистов, которые находятся в Очакове Николаевской области. Все военные цели противника были уничтожены.