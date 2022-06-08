Москва призвала Лондон отказаться от военной поддержки Киева Захарова: Москва призывает Лондон отказаться от военной поддержки Киева

Российская сторона призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. Дипломат также потребовала принять меры по недопущению участия британских военных в боевых действиях на Украине.

Москва призвала Лондон отказаться от военной поддержки Киева и принять меры по недопущению участия своих подданных в боевых действиях на Украине. Мы также рекомендуем направить запросы о пленных британцах в соответствующие органы ДНР и ЛНР, — сказала Захарова.

8 июня стало известно, что вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран, большинство которых убиты. Согласно записям в блокноте Хилла, в число наёмников входили американцы с позывными Грэйди и Уилл, гражданин Германии Паскаль, датчанин Тони и колумбиец по имени Уильям Альфредо Торо Меркадо. Также известно, что на стороне Украины на николаевском направлении участвуют наемники из Белоруссии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за обвинений в совершении тяжких преступлений. 4 июня в Генпрокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.