Москва призвала Анкару мирно урегулировать ситуацию в Сирии Спецпредставитель Лаврентьев: Москва считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии

Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Москве считают неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии. По его словам, Россия призвала Анкару урегулировать ситуацию мирно, сообщает РИА Новости.

В начале переговоров по Сирии, которые проходят 15–16 июня в Казахстане с участием России, Турции и Ирана, Лаврентьев рассказал, что стороны обсудят ситуацию «на земле».

Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряжённости и новому витку вооружённого противостояния в этой стране, — подчеркнул спецпредставитель российского президента.

Лаврентьев пояснил, что Россия станет призывать Турцию отказаться от операции, попробовать решить озабоченности через диалог. Москва готова в этом оказать поддержку.

Ранее стало известно, что 9 июня вооружённые силы Турции и солдаты так называемой Сирийской свободной армии завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкары для начала новой трансграничной операции на севере Сирии. Уже определены цели военной операции, которая будет одновременно проводиться в городах Телль-Рифаат и Манбидж.