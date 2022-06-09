Москва предупредила Киев и Вашингтон об опасности милитаризации медиаполя МИД РФ: США и Украина не осознают опасность агрессии в сфере информационной безопасности

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США и Украина не вполне дают себе отчет в том, насколько опасны могут быть агрессивность и поощрение бандитизма в сфере информационной безопасности, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, передаёт ТАСС. По его словам, ответственность за диверсии берут на себя официальные лица в США и на Украине. Там наотрез отказываются вырабатывать международно-правовые основы.

Милитаризация Западом информационного пространства, попытки превратить его в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями, — отметил Крутских.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал предоставлять аккредитацию в России только журналистам тех СМИ, которые дают непредвзятую оценку, а всех остальных «информационных диверсантов» запретить. Он добавил, что на Западе свободы слова нет уже давно и не стоит ждать объективности от иностранных изданий на территории РФ.