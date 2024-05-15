Москва предостерегла Запад от мер против российских журналистов Захарова: Москва ответит на западные меры против российских журналистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Западным журналистам придется ощутить на себе ответ Москвы в случае принятия их странами мер против представителей российских средств массовой информации, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ответ будет болезненным и молниеносным.

Если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны Евросоюза, неважно — коллективного Брюсселя или индивидуальных стран, то, несмотря на то что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры, — сказала дипломат.

До этого Захарова заявила, что усилия спасти украинские власти наращиванием поставок вооружения обречены на провал. По ее словам, вся эта военная техника будет уничтожена.

Также она отметила, что Киев полностью утратил понятие человечности. Об этом, по ее словам, говорит обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода, в результате которого обрушилась часть жилого дома и погибли люди. Украинские власти опустились до войны с жилыми домами, сказала дипломат.

До этого Захарова заявила, что теракт в Белгороде является еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений украинских властей. По ее словам, за этим кроется почерк преступной группировки украинского лидера Владимира Зеленского.