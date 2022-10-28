Москва предложила Баку и Тегерану создать совместный логистический сервис Вице-премьер Белоусов: Россия предложила Азербайджану и Ирану создать совместный логистический сервис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Россия предлагает Азербайджану и Ирану рассмотреть создание совместного оператора на всем западном маршруте, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на полях XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку. Он привёл в пример уже существующий совместный с Белоруссией и Казахстаном сервис.

Хотели бы предложить на рассмотрение создание совместного оператора, который обеспечил бы сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических структур. У нас есть хороший пример — сервис «ОТЛК», в рамках которого железные дороги Казахстана и Белоруссии. Прошу рассмотреть возможность запуска такого же оператора с учётом того, что он будет также выполнять экспедиторские функции, контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портов, заниматься таможенным и иным сопровождением, — сказал Белоусов.

По его словам, транспортный маршрут Север — Юг в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу. Он добавил, что значимость маршрута Север — Юг связана не с санкциями, которым подверглись РФ и российская экономика, речь идет в целом о глобальных сдвигах на мировых рынках и смещении центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Кроме того, по его словам, ожидается, что к 2030 году объем перевозок российских грузов по коридору удвоится. Белоусов добавил, что целью должно стать увеличение к 2030 году провозной мощности западного маршрута коридора Север — Юг всеми грузами с нынешних 9 млн тонн до уровня не менее 15 млн тонн грузов.

Также Белоусов заявил, что переход России и Азербайджана на торговлю в нацвалютах является оптимальным для экономик и поспособствует развитию коридора Север — Юг.

Хочу сказать, что у нас сегодня расчеты с Республикой Азербайджан, 65%, по-прежнему происходит в долларах и евро. Но у нас ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не являются партнерами в наших взаимных отношениях, — резюмировал он.

В сентябре Россия, Азербайджан и Иран подписали Бакинскую декларацию о развитии международного транспортного коридора Север — Юг. Согласно документу, стороны готовы сотрудничать в сфере анализа и оценки инфраструктурных и транспортных возможностей для использования всего транспортного потенциала коридора и принимают во внимание до 2030 года цели по перевозке и транзиту 30 млн тонн грузов по территории трех стран.