Вячеслав Душин

Москва потребовала от МАГАТЭ разъяснений по докладу о ЗАЭС Лавров запросил у Гросси дополнительные разъяснения МАГАТЭ по докладу о Запорожской АЭС

7 сентября 2022 в 09:22

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (в центре) во время посещения Запорожской АЭС