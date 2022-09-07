Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Запорожской АЭС, передает «Интерфакс». По его словам, они запрошены у гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
Там есть необходимость получить дополнительные разъяснения, потому что в докладе есть ряд вопросов. Не буду сейчас их перечислять, но мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ, — сказал Лавров.
6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призывала предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС. Кто именно обстреливает станцию — однозначно из отчета не ясно.
Позднее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что главным в докладе МАГАТЭ по итогам посещения миссией Запорожской АЭС является подтверждение обстрелов станции. Эксперты убедились в атаках, несущих огромный риск для ядерного объекта, отметил он