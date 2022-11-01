Москва потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях МИД России потребовал от Киева гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях

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Киев должен предоставить гарантии, подтверждающие, что гумкоридор в Черном море не будут использовать в военных целях, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин на встрече с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. На сайте министерства отметили, что в ходе переговоров стороны в том числе поговорили о возможности использования «Черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов на фоне недавней атаки ВСУ на Севастополь.

С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях. <...>В ходе встречи были проанализированы ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего «Черноморская инициатива», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора турецкий лидер отметил, что Анкара прилагает усилия со всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией зерновой сделки.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.