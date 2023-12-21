Москва помогает Баку и Еревану заключить мирный договор Герасимов: Москва работает над помощью Баку и Еревану заключить мирный договор

Москва ведет целенаправленную работу по разблокировке транспортных коммуникаций в Закавказье, а также по заключению мирного договора между Баку и Ереваном, сообщил на брифинге первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия старается посодействовать в урегулировании наиболее острых разногласий республик.

Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий, — сказал Герасимов.

Ранее помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает необходимым провести прямые переговоры с Ереваном по вопросам нормализации отношений и мирного договора. При этом политик отметил, что республика не отказывается от посреднических усилий других сторон.

Он добавил, что наиболее спокойным периодом в отношениях Азербайджана и Армении можно назвать последние три месяца. По его словам, сейчас самое время превратить этот период в долгосрочный.