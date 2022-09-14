Между Арменией и Карабахом откроют новую дорогу МИД РФ: новая дорога по Лачинскому коридору между Арменией и Карабахом заработает в апреле

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С 1 апреля 2023 года заработает новая дорога по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Карабах, заявил в интервью РИА Новости глава Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. Он добавил, что с 30 августа движение по автодороге идет по временному маршруту в объезд Лачина.

Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года — перейдут на новый маршрут, — сказал Гончар.

Он пояснил, что о строительстве маршрута говорится в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

По словам дипломата, российские власти рассчитывают, что в ходе следующего заседания рабочей группы Россия — Азербайджан — Армения стороны смогут выйти на пакетное соглашение по строительству автомобильных и железных дорог между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом в другие страны.

В число таких проектов входит и строительство железной дороги, а также автотрассы между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Сюникской области Армении, — подчеркнул он.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.