Москва озвучила свое отношение к комиссии ООН по правам человека на Украине Захарова: Россия не признаёт мандат комиссии ООН по правам человека на Украине

Россия отказывается взаимодействовать с международной комиссией ООН по расследованию на Украине, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова на брифинге в среду, 10 апреля. По ее словам, Москва не признаёт ее мандат и считает механизм «абсолютно нелегитимным».

Мы не признаем мандат указанной комиссии, подтверждаем свою позицию об отказе от любых форм взаимодействия с этим абсолютно нелегитимным механизмом, — сказала дипломат.

Ранее Захарова назвала безрассудными заявления официальных лиц на Западе об ударах по Запорожской АЭС без привязки к Украине. По ее словам, такая позиция западных политических деятелей «совершенно очевидна», ведь, как только там произнесут слова об «атаках киевского режима за Запорожскую АЭС», разрушится миф о «свободном, демократическом, основанном на законе» государстве Украина.

До этого представитель российского МИД обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой понять, что он является лишь еще одной строчкой в длинном списке жертв американской системы. Так она отреагировала на слова политика, признавшего, что Киев стал заложником избирательного процесса в США. Дипломат напомнила, что схожим образом американские власти в свое время обошлись с Вьетнамом.