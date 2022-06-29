Москва ответит на визовый режим с Украиной с учётом своих интересов МИД: Россия ответит на визовый режим с Украиной, учитывая свои интересы

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Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Москва ответит на введение Украиной визового режима, учитывая свои национальные интересы и гуманитарный аспект. Киев последние восемь лет ужесточал для россиян условия въезда на свою территорию, напомнил он в беседе с РИА Новости.

Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов, — пояснил дипломат.

Он добавил, что такой позиции по условиям въезда россиян Киев придерживается с 2014 года. Сначала ограничения затронули мужчин с крымской пропиской, затем для пересечения границы Украина стала требовать загранпаспорт. Позже появились требования отпечатков пальцев, туристического ваучера или приглашения, обратного билета и подтверждения достаточности денежных средств. С 1 июля Украина введет визовый режим. Россия же, указал Полищук, всегда придерживалась утверждённых прежде соглашений.

Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие, — подчеркнул дипломат.

О намерении Киева ввести визовый режим с Россией 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Такой шаг он назвал запланированным решением кабинета министров, который его одобрил.