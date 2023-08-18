Москва ответила Кишиневу на сокращение российской дипмиссии МИД России запретит въезд чиновникам из Молдавии после сокращения дипмиссии РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария в связи с решением Кишинева о сокращении численности сотрудников российской дипмиссии, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат был уведомлен о том, что Москва в ответ запретила въезд в РФ ряду официальных лиц республики.

Ведомство заявило послу протест. При этом было подчеркнуто, что решение молдавской стороны о сокращении сотрудников российских загранучреждений ничем не обосновано и ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе.

В качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ предупредили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. В ведомстве отметили, что граждане стран будут ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.

14 августа 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии на родину. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.