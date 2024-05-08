Москва ответила на заявления о нелегитимности Путина Захарова назвала вмешательством в дела России слова о нелегитимности Путина

Заявление Киева о нелегитимности российского президента Владимира Путина, «оторванное от действительности», является незаконной попыткой вмешательства во внутренние дела России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, данные высказывания подготовлены при участии Запада.

Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима, — сказала Захарова.

Дипломат посоветовала руководству Киева задуматься над собственной легитимностью, прежде чем выступать с подобными «хорошо проплаченными Западом» оценками. Она напомнила о несостоявшихся в марте президентских выборах на Украине и указала на неоднозначный статус находящегося во главе государства Владимира Зеленского.

Ранее политолог Андрей Кошкин отметил, что США настаивают на том, что Украина — демократическая страна, поэтому в соответствии с демократическими принципами Зеленский должен покинуть пост, когда закончится его легитимность. По мнению эксперта, за две недели не получится организовать выборы в стране, поэтому Вашингтон сделает необычный для всего мира ход, который также назовут демократическим. Он считает, что по окончании срока полномочий Зеленского его пост может занять украинский политик Петр Порошенко, поскольку он проверенное лицо.