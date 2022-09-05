Россия отменила облегченное посещение Курил для японцев

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Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды гражданами Японии, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Россия тем самым приостановила действие договора, заключенного между странами 14 октября 1991 года.

Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года, — указано в документе.

Ранее востоковед Владимир Нелидов заявил, что вопрос о принадлежности Курил является «конфликтом ценностей» для Токио. По его мнению, Япония не собирается нападать на Россию и провоцировать военный конфликт, чтобы вернуть себе контроль над грядой Курильских островов.

По его мнению, Токио хочет вернуть себе контроль над некоторой частью российских островов, несмотря на жесткую позицию Москвы по этому вопросу. Востоковед убежден, что в данный момент Япония готовится к военному противостоянию с Китаем за спорные острова Сенкаку. По мнению Нелидова, Токио боится вооруженного вторжения Пекина на эти территории.