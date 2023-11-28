Москва отказалась продлевать соглашение с Токио по ядерному оружию МИД: Россия уведомила Японию о прекращении действия соглашения по ЯО

Фото: МО РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

Россия уведомила Японию о намерении прекратить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия, сообщила пресс-служба МИД РФ. В ведомстве отметили, что Москва считает невозможным продолжать сотрудничество из-за недружественной позиции Токио.

В условиях откровенно антироссийской политики администрации Фумио Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер <...>, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим интересы нашей национальной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Соглашение было подписано сторонами 13 октября 1993 года. Срок его действия истекает через полгода — 21 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует контактов с представителями США перед решением вопроса, связанного с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, необходимости в таких контактах нет.