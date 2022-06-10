Россия осудила авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Москва осудила ракетный удар израильской авиации по аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства. Во внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что 10 июня ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Дамаска.

В связи с этим вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры, — сказала Захарова.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Израиль не спешит с поставками современного вооружения на Украину, поскольку опасается, что позиция российского руководства по отношению к деятельности израильского государства в Сирии сменится на более жесткую. Он напомнил, что у Израиля с РФ есть договорённости по Сирии — где-то Иерусалиму можно наносить удары, а где-то — строго запрещено. По его мнению, это не просто слова, они основаны на страхе от применения РФ и Ираном ответных мер, определённых видов оружия.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна нацификация, если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

После этого президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в ходе телефонного разговора. Канцелярия израильского премьера в Twitter сообщила, что Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за пояснение ситуации.

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль продолжает дипломатические отношения с Россией, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере. Министр объяснил, что возмутился словами российского коллеги особенно сильно, так как трагедию нацизма пережил его отец.