Москва объявила Байдена, Блинкена и 961 американца персонами нон грата Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США, включая Байдена и Блинкена

Джо Байден / Фото Democratic National Convention v/Global Look Press

Москва ввела зеркальные санкции против 963 американцев, в числе которых президент Соединённых Штатов Джо Байден, его сын Хантер, а также госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что рестрикции нацелены на то, чтобы Вашингтон изменил свое поведение и признал новые геополитические реалии, и пообещали, что враждебные действия США будут и «впредь получать должный отпор».

В контексте ответных мер на постоянно вводимые Соединёнными Штатами антироссийские санкции, а также в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа Министерство иностранных дел РФ опубликовало перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе, — говорится в сообщении.

МИД обвинил Вашингтон в разжигании русофобии. В ведомстве напомнили, что Москва разделяет американские власти и тех, «кто их обслуживает», от простых граждан Соединённых Штатов, которые «пользуются у нас уважением».

Ранее Россия внесла в санкционный список высших чиновников Канады и их ближайших родственников. Рестрикции коснулись 26 человек. Таким образом Москва отреагировала на «враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию», пояснили в МИД РФ.