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Москва обвинила ЕС и Литву в недоговороспособности

Захарова: Литва и ЕС неспособны соблюдать договоренности

Москва рассматривает ситуацию с заторами на российско-литовской границе, как проявление неспособности Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, сказано в официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой. Отмечается, что РФ продолжит добиваться выполнения имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств.

В результате ужесточения со стороны Литвы таможенного контроля, «квотирования» грузовых железнодорожных перевозок и ограничения пассажирского движения на российско-литовской границе начали образовываться заторы. Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов, — говорится в комментарии.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что ограничения сухопутного транзита в Калининградскую область, вводимые литовскими властями, бьют в первую очередь по экономике самой Литвы. По его словам, подобные меры со стороны Вильнюса практически не отражаются на благосостоянии жителей российского эксклава. Он объяснил, что ущерб от литовских ограничений ежегодно составляет около 2 млрд рублей и в правительстве РФ рассматривают возможность предъявления Литве официального иска через площадку ВТО.