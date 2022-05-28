Москва обсудит с Баку и Ереваном вопросы разблокировки коммуникаций Замглавы МИД Руденко: РФ, Армения и Азербайджан обсудят вопросы разблокировки коммуникаций

Андрей Руденко / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил на встрече в посольстве Азербайджана в России, что в ближайшее время пройдут трехсторонние переговоры с участием РФ, Армении и Азербайджана. По его словам, на них обсудят вопросы деятельности рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской границы, передаёт российское бюро Report.

Что касается рабочей группы по делимитации, это вопрос, который нам предстоит определить совместно чуть-чуть попозже, — сказал Руденко.

Замглавы МИД РФ также поздравил азербайджанцев с Днем независимости страны. Он подчеркнул, что Москва ценит отношения с Баку и считает их союзническими. Кроме того, Руденко напомнил, что Россия и Азербайджан в феврале подписали декларацию о союзническом взаимодействии. По мнению замглавы МИД РФ, это было символично, поскольку Баку и Москва в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Глава государства подчеркнул, что особенно ценит укрепляющиеся отношения двух стран, и отметил, что Баку пользуется «заслуженным авторитетом на мировой арене».