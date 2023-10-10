Москва не ожидает скорого снижения напряженности на Ближнем Востоке Захарова: Москва не ожидает скорого снижения напряженности на Ближнем Востоке

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Снижения напряженности на Ближнем Востоке в ближайшее время не ожидается, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на это указывают обстоятельства, обозреватели и эксперты в самом регионе.

Относительно того, насколько будет развиваться ситуация дальше, как мы видим, и об этом говорят непосредственно обозреватели и эксперты в самом регионе, снижения напряженности, к сожалению, в ближайшее время не ожидается, — заявила Захарова.

При этом дипломат отметила, что Москва крайне обеспокоена эскалацией палестино-израильского конфликта, где страдает преимущественно гражданское население. Она обратила внимание на высокие риски распространения конфликта на район ливанско-израильской границы и втягивания в него новых сторон.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства заявила, что разведслужбы США упустили военное столкновение между Израилем и ХАМАС, несмотря на наличие спутников и военных баз по всему миру. При этом в ситуации с Украиной, подчеркнула она, американцы создали информационный фон для своих провокаций за четыре месяца до февраля 2022 года, когда Россия начала свою специальную военную операцию.