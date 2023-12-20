Москва назвала начало диалога о вступлении Украины в ЕС утешительным призом Захарова: начало диалога о вступлении Украины в ЕС — утешительный приз Киеву

Решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении Украины является утешительным призом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в среду, 20 января. По ее словам, он предложен Киеву взамен финансовой помощи в €50 млрд.

Данный шаг — не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение €50 млрд на поддержание режима Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru), — сказала Захарова.

В конце ноября зарубежные аналитики сообщили, что заморозка государственных расходов Германии до конца года приведет Берлин к выбору между финансовой поддержкой местного бизнеса и помощью Украине. При этом анонимные источники отмечали, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Киеву на сумму €50 млрд.

После этого Der Spiegel привел слова украинского президента, который заявил, что Украина будет оценивать помощь от Германии по действиям, а не только по громким словам поддержки. По его мнению, обещание канцлера помогать Киеву «до конца» звучит слишком расплывчато и неконкретно.

Между тем глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что страны Запада ждет полное разочарование в поддержке Украины. По его словам, финансирование Киева обречено, его союзники убедятся в этом еще не раз. Дипломат убежден, что без американского доллара коллапс украинской армии неминуем.