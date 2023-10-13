Россия и Израиль в текущих обстоятельствах поддерживают контакты на уровне министерств иностранных дел, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви. Также он отметил, что еврейские общины в России находятся в контакте с правоохранительными органам и инцидентов, угрожающих их безопасности, пока не было. При этом он призвал представителей еврейских общин «всегда быть осторожными».
Я знаю, что еврейские общины были в контакте с правоохранительными органами, — заявил Бен Цви.
До этого спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что с послом Израиля в РФ Александром Бен Цви сложился доверительный и конструктивный диалог.
13 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился из-за молчания западных политиков по поводу требований израильской армии к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Он задался вопросом, как бы Запад отреагировал на ситуацию, когда Россия в условиях СВО потребует от Киева эвакуировать жителей одного из крупных городов.