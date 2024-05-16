Московский депутат просит проверить ЦИК на экстремизм из-за логотипа Мундеп Иванов обратился в ФСБ из-за «экстремистского» логотипа ЦИК

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Павел Иванов нашел сходство в логотипе единого дня голосования, который недавно представил Центризбирком РФ, с эмблемой штаба Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена). Речь идет о красном восклицательном знаке. Мундеп обвинил ЦИК в предательстве родины и попросил ФСБ проверить ведомство на экстремизм.

Главный враг в своей стране — главный враг сидит в ЦИК, но кто ж его посадит, он же… <...> Действия сотрудников ЦИК, направленные против интересов государства, считаю предательством Родины. Написал запрос в ФСБ России с просьбой проверить логотип единого дня голосования — 2024 на экстремизм, — написал Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и опубликовал соответствующее обращение.

В логотипе единого дня голосования есть фраза «8 сентября 2024!». В эмблеме штаба Навального есть похожий красный восклицательный знак. Иванов имеет в виду именно его.

Ранее председатель Центризбиркома страны Элла Памфилова сообщила, что единый день голосования в России в 2024 году назначен на 8 сентября. По ее словам, избирательная кампания может еще измениться. Возможные перемены будут определены до 8 июля.