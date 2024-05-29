Москалькову удивило, что Попова оставили в СИЗО Москалькова: удивлена решению суда оставить Попова под стражей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова удивилась решению суда оставить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова под арестом. На встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году она отметила, что могла бы изучить аргументы суда, если к ней поступит соответствующий запрос, пишет ТАСС.

Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста, — сказала Москалькова.

235-й гарнизонный военный суд 27 мая отказал в переводе генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест, как о том ходатайствовало следствие. Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал вину не признает.

Политолог Сергей Марков считает, что Попова не переведут под домашний арест. В противном случае, говорит он, в среде военкоров и военных блогеров «и тех военных, чьи настроения они транслируют», начнется напряжение.