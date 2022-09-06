Москалькова сообщила об одном освобожденном российском моряке на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Сотрудники компетентных органов добились освобождения одного из российских моряков, которые силой удерживаются украинскими военными в Измаиле, заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, тот уже находится на территории России.

Сегодня благодаря сотрудникам силовых органов России освобожден один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле «Рондо» в Измаиле. В настоящее время он находится уже на территории России, ему оказывается медицинская помощь, — рассказала омбудсмен.

Накануне она сообщала, что переговоры с украинской стороной о возвращении российских моряков, удерживаемых в Измаиле, ведутся буквально каждую секунду. По словам Москальковой, пятеро россиян страдают от серьезных хронических заболеваний, в связи с чем Россия требует вызволить их в первую очередь.

Ранее Москалькова рассказывала о состоянии моряков, которых насильно удерживают вблизи украинского города Измаил. По словам омбудсмена, в плену находились 67 человек, трое из них в тяжелом состоянии, остальные члены экипажей дезориентированы в связи с постоянным нахождением в замкнутом пространстве. Она подчеркивала, что у моряков есть еда, вода и предметы первой необходимости, однако им запрещено покидать суда.