Москалькова: счета уехавших в Россию беженцев заблокированы на Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Татьяна Москалькова

Эвакуированные в Россию беженцы столкнулись с блокировкой украинских банковских счетов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что у многих украинцев на них остались сбережения, передает ТАСС.

Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны, — сказала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что у беженцев также заблокирован доступ к украинским банковским картам и люди не могут снять хранившиеся на счетах зарплаты, пенсии и накопления.

Правозащитница также отметила, что в настоящее время рассматриваются возможности для долгосрочного проживания эвакуированных в России, а также вопрос о субсидиях для них. Москалькова пообещала обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

Сейчас беженцы получают российские субсидии. Им полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эту сумму также могут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.

3 сентября кабмин выделил около 10,4 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины. Отмечалось, что деньги направят в регионы. Контроль за расходом средств возложен на Минтруд.