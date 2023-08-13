Москалькова разъяснила высказывание курского омбудсмена о западной культуре Москалькова: курский омбудсмен не призывал к отмене всей западной культуры

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по права человека в России Татьяна Москалькова заявила в Telegram, что ее коллега из Курской области Владимир Фирсов не призывал к запрету всей западной культуры. Она подчеркнула, что региональный омбудсмен поддержал инициативу общественности о запрете трансляции музыки и фильмов из недружественных по отношению к РФ стран.

Наши ветераны были возмущены засилием западной квазикультуры: музыка, фильмы и комиксы (книгами это назвать нельзя), пропагандирующие извращения, насилие и наркоманию, действительно представляющие угрозу для нашего общества. Именно на это он (Фирсов. — NEWS.ru), как защитник прав человека, и обратил внимание общественности. Речь, конечно же, не идет об отмене западной культуры, — написала Москалькова.

Она отметила, что зарубежные композиторы, писатели и другие деятели культуры являются частью цивилизации. На их произведениях воспитаны многие поколения людей. По словам Москальковой, власти РФ не будут призывать к их запрету, уподобляясь русофобам, которые пытаются отменить русскую культуру.

Требование жителей Курска о запрете трансляции в публичных местах музыки из стран, которые поддерживают киевский режим, Фирсов поддержал в конце июля. Он также порекомендовал отраслевым комитетам и министерствам региона задуматься над пересмотром репертуара художественных фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что массовый запрет всех западных фильмов или музыкальных исполнителей в России не имеет смысла. При этом он допустил возможность точечных ограничений, включая запрет недружественного кинематографа.