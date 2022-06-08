Москалькова рассказала о возвращении Виктора Бута в Россию Москалькова: власти намерены вернуть Виктора Бута в Россию

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Виктор Бут

↵Россия работает над возвращением Виктора Бута, который отбывает наказание в США, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, наступил срок, позволяющий рассмотреть передачу Бута в страну гражданства для отбывания наказания.

Именно в том направлении работает и Министерство иностранных дел, и Генеральная прокуратура, и Минюст, и мы тоже постоянно находимся в диалоге с тем, чтобы найти компромисс в решении этого вопроса, — сообщила омбудсмен.

Ранее жена предпринимателя Алла Бут рассказала, что в тюрьме у ее мужа началось неизвестное кожное заболевание, которое со временем распространилось на все здоровые кожные покровы, так что заключенный уже не может спать от сильного зуда и боли. При этом администрация тюрьмы ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера, и не реагирует на обращения дипломатов.

Бут осуждён в США на 25 лет по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. К настоящему времени он уже отбыл более половины срока наказания. Виновным себя россиянин не признал.