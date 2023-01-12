Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским омбудсменом Лубинцом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале рассказала о третьем раунде переговоров с украинским коллегой Дмитрием Лобунцом. По словам российского омбудсмена, стороны обсудили итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам.

Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, — написала Москалькова.

Российский омбудсмен участвует в международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке», которая проходит в Анкаре. Там же состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов России, Украины и Турции.

Ранее Москалькова заявила, что в ходе контактов с украинским и турецким коллегами Дмитрием Лубинцом и Шерефом Малкочем идея президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании гуманитарных коридоров для раненых не обсуждалась. В разговоре с ТАСС омбудсмен подчеркнула, что видит с украинской стороны готовность продолжать диалог. Она отметила, что на сегодняшний день есть конкретные результаты как по поиску без вести пропавших, так и по взаимному возвращению детей в семьи.

Перед этим Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине. Он отметил, что Анкара готова взять на себя лечение пострадавших.