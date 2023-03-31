Москалькова рассказала о срыве очередного обмена пленными с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Украинская сторона срывает очередной обмен пленными, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. По ее словам, прошло три недели с момента, как она получила заверение Киева в том, что 70 бойцов ВСУ, которых Украина не захотела обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными, — написала Москалькова.

Она добавила, что за время ожидания ответа список пополнился. По словам Москальковой, на сегодняшний день в перечне присутствует 133 фамилии.

Ранее омбудсмен рассказала, что Украина заберет 70 своих пленных, которых ранее отказалась обменивать. Тогда она подчеркнула, что получила от уполномоченного по правам человека Украины заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину.

До этого в Киеве заявили о передаче России всех тяжело раненных пленных, которые были захвачены с начала конфликта. Там пояснили, что речь идет не об обмене пленными, а о репатриации — возвращении тяжело раненных пленных без каких-либо условий в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Минобороны России данную информацию не комментировало.