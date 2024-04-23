Москалькова обвинила власти Латвии в неприкрытой русофобии Москалькова назвала русофобией решение Латвии об отказе обучать русскому языку

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Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова убеждена, что правительство Латвии демонстрирует неприкрытую русофобию, когда принимает решение об отказе обучать граждан страны русскому языку, как второму иностранному. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что властей прибалтийской страны не останавливает даже тот факт, что русским языком ежедневно пользуются 40% населения этого государства.

Отказ от преподавания русского языка в школах ставит под угрозу не только права русскоязычных жителей Латвии, но и перспективы самих латышей учиться и работать в России, — написала омбудсмен.

Уважение к языковому и культурному многообразию является основой для развития толерантного и открытого общества, резюмировала она.

Ранее стало известно, что правительство Латвии решило отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года, который начнется в 2026 году. Школьникам предложат на выборы языки стран Евросоюза, стран еврозоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

В апреле водитель такси в эстонском Таллине отказался везти гражданку России, когда узнал ее национальность. Сын вызвавшей такси женщины решил уточнить номер подъезда, куда должна была прибыть машина, и написал сообщение в чат с водителем. Когда мужчина увидел фразы на русском языке, он отменил заказ.