Москалькова раскрыла, с какими просьбами к ней обращаются семьи украинцев Москалькова: очень важно, чтобы продолжались обмены пленными с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила корреспонденту NEWS.ru, что после длительной паузы в 2023 году с украинской стороной возобновился процесс обмена пленных. По ее словам, в России при этом работают с Международным комитетом Красного креста, чтобы они активизировали действия Украины по этому вопросу.

После августа 2023 года, когда был длительный период отсутствия обменов, они возобновились. И я очень надеюсь, что Министерство обороны будет так же интенсивно будет продолжать эту работу. Мы взаимодействуем с Минобороны, также с МККК. <...> Нередко сталкиваюсь с обращениями матерей и жен с Украины, которые удивляются, что из списка были вычеркнуты украинскими военачальниками простые парни, солдаты, — сказала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что в случае с ранеными военными считает нужным придерживаться Международной конвенции 1949 года о передаче таких людей без всяких условий и обменов другой стороне. Москалькова указала, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой, чтобы 24 раненых российских военных были возвращены в страну без всяких условий.

8 февраля Минобороны РФ объявило о проведении обмена пленными с Украиной, в рамках которого были возвращены 100 российских военнослужащих. Такое же количество пленных было передано украинской стороне.