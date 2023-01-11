Москалькова раскрыла детали встречи с украинским омбудсменом Москалькова попросила украинского омбудсмена Лубинца помочь гражданам страны переезжать в Россию

Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время второй встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в турецкой Анкаре попросила коллегу оказать помощь гражданам Украины, желающим переехать к родственникам в РФ. В трехсторонней встрече поучаствовали омбудсмены России, Украины и Турции, передает РИА Новости.

Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию, — рассказала Москалькова.

Ранее Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставки оружия Украине. По ее словам, это необходимо, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны. Представитель Кремля напомнил, что Москва и Анкара являются партнерами. Журналисты сообщали, что речь идет о поставках улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), произведенных Турцией в рамках соглашения о совместном производстве с США.