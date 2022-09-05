Москалькова раскрыла детали переговоров с Украиной о возвращении моряков Омбудсмен Москалькова: переговоры с Украиной о возвращении российских моряков ведутся ежесекундно

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Переговоры с украинской стороной о возвращении российских моряков, взятых в Измаиле, ведутся буквально каждую секунду, заявила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, пятеро моряков страдают от серьезных хронических заболеваний, в связи с чем Россия требует вызволить их в первую очередь.

Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями, — поделилась омбудсмен.

Она отметила, что всего на Украине незаконно удерживается более 65 российских военных. Несмотря на возможности проведения взаимной гуманитарной миссии по освобождению пленных, Украина не хочет идти на данный шаг, пожаловалась Москалькова. Она выражает надежду, что в ближайшее время переговорный процесс даст свои плоды.

Также правозащитница утверждает, что по факту незаконного удержания российских моряков российская сторона неоднократно подавала обращения в ООН и ОБСЕ, однако ответа за этим не последовало.

К сожалению, сегодня я пока ответа от них не получила, — уточнила она 5 августа.

Чуть более месяца назад Москалькова рассказывала о состоянии моряков, которых насильно удерживают вблизи украинского города Измаил. По словам омбудсмена, в плену находилось 67 человек, трое из них пребывают в тяжелом состоянии, остальные члены экипажей дезориентированы в связи с постоянным нахождением в замкнутом пространстве. Она подчеркивает, что у моряков есть еда, вода и предметы первой необходимости, однако им запрещено покидать суда.