Москалькова просит проверить «Черный дельфин» из-за жалоб Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после жалоб о пытках в «Черном дельфине»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ после письма о пытках заключенных в ИК-6 в Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин». Она попросила ведомство провести проверку.

Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль, — написала омбудсмен своем Telegram-канале.

Ранее журналистка Ева Меркачева сообщила, что направила Москальковой обращение заключенных ИК-6 в Оренбургской области. По ее словам, отбывающие наказание жалуются на избиения и пытки за провинности, в том числе «за невыработку нормы плана на производстве». Журналистка также утверждает, что одной из форм пыток названо требование по несколько часов находиться в позе «ласточки».

Меркачева также отметила, что в России есть семь колоний для пожизненно осужденных, но самые суровые условия отмечены в «Черном дельфине» под Оренбургом и в «Полярной сове» на Ямале. Она объяснила, что в этих ИК у заключенных практически нет досуга. Более того, им не разрешают иметь личные вещи. Журналистка призналась, что у нее «мурашки по коже» от воспоминаний об этих исправительных колониях.