Москалькова предложила для обмена Киеву 400 украинских военнопленных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале обращение к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов. К своему сообщению она прикрепила список из 430 украинских военнопленных, которые готовы вернуться домой, если на это согласится Киев.

Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных, — говорится в сообщении омбудсмена.

Ранее стало известно, что Россия вернула с Украины тела 32 погибших бойцов. По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата ГД РФ Шамсаила Саралиева, украинской стороне передали 254 тела.

Также сообщалось, что представители уполномоченных по правам человека России и Украины обменялись письмами пленных военнослужащих. Встреча прошла на границе Белгородской и Сумской областей, для чего на этом участке был введен режим тишины.

31 мая состоялся обмен военнопленными по формуле «75 на 75». Посредническое участие в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты. После доставки в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства Министерства обороны России.