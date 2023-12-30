Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы. Она призвала их осудить произошедшее в Белгороде, назвав обстрел высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. Свое возмущение произошедшим омбудсмен опубликовала в Telegram-канале.

Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. <...> Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций, — написала Москалькова.

Она также выразила соболезнования родным и близким погибших. Атака Вооруженных сил Украины унесла жизни как минимум 14 человек, среди которых трое детей. Минобороны РФ объяснило ее попыткой ВСУ отвлечь внимание от поражения на фронте. Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал перенести боевые действия на территорию России.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский отметил, что члены ООН не смогли бы встретиться раньше по техническим причинам.