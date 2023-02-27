Москалькова еженедельно получает жалобы от Навального Москалькова призналась, что получила от Навального более 50 жалоб

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призналась, что получила свыше 50 жалоб от оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в колонии во Владимирской области. По ее словам, каждое обращение политика было рассмотрено сотрудниками прокуратуры и ФСИН, по каждому из них был дан ответ, передает ТАСС. Навальный находится в заключении уже 344 суток.

Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться. И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний, — подчеркнула омбудсмен.

По словам Москальковой, Навальный, как и любой другой заключенный в России, должен иметь полный пакет прав.

Правозащитница призналась, что в связи с введением против нее санкций представители стран Запада стали давить на нее и требовать, чтобы она выступила против действующего в России режима. В одном из подобных обращений Москалькову упрекнули в недостаточной защите Навального. Она заявила, что расценивает подобные заявления как «покушение на свободу совести».

Адвокат Навального Вадим Кобзев ранее заявил, что его подопечного перевели в помещение камерного типа. Оппозиционер пробудет там полгода. Также он рассказал, что Навального не лечат необходимыми лекарствами, а прописывают антибиотики. По этой причине тот потерял семь килограммов веса, получил осложнение и испытывает резкие боли в желудке. По словам Кобзева, Навальный сильно истощен.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил власти РФ в жестоком обращении с политиком. По его словам, государство должно нести ответственность за здоровье Навального.