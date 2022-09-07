Москалькова поддержала идею отмены смертной казни в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что поддерживает запрос общества на отмену смертной казни в ДНР, передает «Интерфакс». Она отметила, что существуют альтернативные методы наказания.

Поддерживаю. <...> У меня давно сформировалась своя позиция, я считаю, что есть альтернативные меры наказания — такие как пожизненное заключение, — сказала омбудсмен.

В июле глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что исполнительная служба Минюста республики подготовила место для казни иностранных наемников. По его словам, службы готовы организовать процесс в соответствии с действующим законодательством.

В начале июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

В августе суд ДНР огласил обвинения еще пятерым иностранным военным, принимавшим участие в боевых действиях на территории Донбасса на стороне ВСУ. Им вменяются различные преступления, троим грозит смертная казнь. Вину никто из подсудимых не признал.