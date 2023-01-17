Москалькова опровергла сообщения об обмене пленными с Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла «Интерфаксу» сообщения о достигнутых договоренностях с Киевом об обмене пленными. По ее словам, в настоящее время обсуждается вопрос о возвращении в РФ тяжело раненных военных.

Речь идет о тех раненных, родственники которых обратились к уполномоченному. При этом украинская сторона говорит о том, что у них есть 200 человек, и обещали представить список. А по 54-м работа будет проведена в соответствии с нормами международного права, — сказала Москалькова.

Омбудсмен подчекрнула, что вопросами обмена занимаются военные ведомства, в частности, Минобороны, «которое эффективно проводит эту работу».

Ранее СNN Turk сообщил, что Россия и Украина при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча готовят обмен, который может коснуться в общей сложности тысячи человек. По словам правозащитника, в ходе восьми встреч был согласован трехсторонний план, в ходе которого Киев представил список из 800 человек, Москва — из 200.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы политики затронули в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на расширение боевых действий при поддержке Запада и наращивание объемов передаваемых вооружений и военной техники.