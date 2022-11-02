Москалькова: омбудсмен Украины прислал данные по российским пленным Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины прислал ей данные о российских военнопленных

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец прислал ей данные о российских военнопленных. В свою очередь она заявила, что тоже передала аналогичные сведения.

Мы уже проделали конкретную работу, и я дала сведения Дмитрию Лубинцу, он мне прислал важные сведения по нашим военнослужащим, которые находятся в плену, — сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что российской стороне вернули 110 удерживаемых в плену соотечественников в обмен на 108 женщин — военнослужащих ВСУ. При этом две женщины отказались ехать на родину и пожелали остаться в России.

Среди возвращенных российских граждан — 72 моряка гражданских судов, которые удерживались в плену Украиной с февраля. Обмен проходил при личном участии Москальковой. Освобожденных доставят в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Москалькова рассказывала о состоянии моряков, которых насильно удерживают вблизи украинского города Измаил. По словам омбудсмена, в плену находились 67 человек, трое из них в тяжелом состоянии, остальные члены экипажей дезориентированы в связи с постоянным нахождением в замкнутом пространстве. Она подчеркивала, что у моряков есть еда, вода и предметы первой необходимости, однако им запрещено покидать суда.